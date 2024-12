Das Westendorfer Theater lüftet auch in den Ferien den Vorhang

Die Theatersaison 2024/25 der Heimatbühne Westendorf ist erfolgreich gestartet. Vorsitzende Claudia Wagner begrüßt das Publikum diesmal zu der unterhaltsamen Komödie in drei Akten „Nur Zoff mit dem Stoff“ von Bernd Gombold. Traditionell finden die Vorstellungen im Saalbau Schmidbaur Gasthof „Zur Krone“ in Westendorf statt.

Bei der Kinder- und Seniorenvorstellung am vergangenen Sonntag konnten die anwesenden Kinder einen eindrucksvollen Blick hinter die Kulissen werfen. Martin Schmid, 2. Vorsitzender leitet die Regie und Walter Härle unterstützt das Team als Souffleur.

Westendorf zeigt den Zoff zwischen Gemüsebauern

Täglich gibt es „Zoff“ zwischen den benachbarten konventionellen Gemüsebauern Franz (Florian Weishaupt) und Erika (Monika Klügl) und ihrer Nachbarin, der Ökolandwirtin Maja Müslein (Helena Kühner), die auf die traditionelle chinesische Heilkunst schwört. Damit verdient Maja ordentlich Geld, besonders wenn Henneliese von Wolkenstein (Anna Kranzfelder) zu ihr in Behandlung kommt. Ihr verschlafener Ehemann Klaus Müslein (Benedikt Mayer) hat dafür zwar nichts übrig, doch arrangiert er sich mit den Wünschen seiner resoluten Frau.

Die leichtgläubige Dorfladenbesitzerin Berta Lädele (Charlotte Durner) kauft ihr Gemüse mal bei Kohlkopfs, mal bei den Müsleins. Allein Pizzabäcker Giovanni Tomati (Martin Schmid) und seine temperamentvolle Frau Maria (Claudia Wagner) kaufen ihr Gemüse nur Franz. Franz Kohlkopf wittert das große Geld, als plötzlich Mario (Rainer Bartos) auftaucht und er dessen seltsame Pflanzen hegen und pflegen soll. Alle Beteiligten sind plötzlich in großer Gefahr. Gut, dass Thorsten (Georg Almer) als verdeckter Ermittler noch rechtzeitig einschreiten kann.

Wer in Westendorf hinter den Kulissen alles mitwirkt

Hinter den Kulissen wirken mit: In der Maske: Steffi Behringer, Katja Grund, Tamara Bechter. Für die Technik: Markus Sommer, Daniel Schulz. Bei Bühnenbau und Gestaltung: Adelheid Bobinger, Heidi Bartl, Georg Jaumann, Florian Weishaupt und Walter Härle. Als Inspizienten: Eva-Maria Sommer, Tanja Schmid, Heidi Bartl, Hans Wiedemann, Daniela und Bruno Cartaggine, Benno Leichtle, Ernst Broetje und Andreas Schürmann. Im Kartenvorverkauf: Susanne und Herbert Sieber, Barbara und Peter Heinrich, Gerlinde Heimbach und Regina Zahn. Für die Medien (Film und Foto): Josef Gogl und Peter Domagalski.

Die weiteren Abendvorstellungen finden am Samstag, 28. Dezember, und 3./4./11. Januar im neuen Jahr jeweils um 19 Uhr statt. An den Sonntagen, 29. Dezember, und 5. und 12. Januar, wird bereits um 15 Uhr gespielt. Über noch vorhandene Karten informiert man sich am besten telefonisch unter 08273/996600 bzw. www.heimat-buehne.de oder eine Stunde vor Spielbeginn an der Theaterkasse im Saal. (AZ)