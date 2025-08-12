Icon Menü
Westendorf: Lastwagenfahrer touchiert Straßenlaterne und flüchtet

Westendorf

Lastwagenfahrer touchiert Straßenlaterne und flüchtet

Ein Lastwagenfahrer fährt nach einem Unfall in Westendorf zunächst einfach weiter - dann schnappt ihn die Polizei.
    Ein Lastenwagenfahrer muss nach einem Unfall in Westendorf mit einem Strafverfahren rechnen.
    Ein Lastenwagenfahrer muss nach einem Unfall in Westendorf mit einem Strafverfahren rechnen. Wie die Polizei mitteilt, bog der Fahrer am Montag gegen 12.30 Uhr vom Kapellenweg in Westendorf nach rechts in Karlstraße ab. Dabei touchierte sein Sattelzug eine Straßenlaterne, die aus dem Boden gerissen wurde.

    Dem Bericht der Polizei Gersthofen zufolge, fiel der Laternenmast auf das Dacht eines Carports. Zudem wurde ein Zaun beschädigt. Den Unfallverursacher ließ das offenbar kalt. Er fuhr einfach davon, berichtet die Polizei. Die eintreffende Streife fand den Verursacher auf einem Betriebsgelände einer Firma in der Gewerbestraße. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Der 64-jährige Fahrer muss mit einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen. (kinp)

