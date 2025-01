Nachruf Simon Lipp

Seit vergangener Woche wehen in Westendorf die Fahnen auf halbmast und erinnern so an Simon Lipp. Der Altbürgermeister der Gemeinde Westendorf ist am 15. Januar verstorben, wenige Tage vor seinem 95. Geburtstag. Simon Lipp war 18 Jahre lang Bürgermeister der Gemeinde Westendorf. Im Jahr 1980 zog der gelernte Uhrmachermeister als Chef ins Rathaus ein. Erst zwei Jahre vorher wurde Simon Lipp Mitglied des Gemeinderats für die Freien Wähler, in deren Ortsverband er Gründungsmitglied war. Josef Pröll wurde Rathauschef, Lipp sein Vize. Nach dem krankheitsbedingten Rücktritt von Bürgermeister Pröll wurde Simon Lipp im Jahr 1980 zum Ersten Bürgermeister gewählt. Bis 1998 war er Erster Bürgermeister der Gemeinde Westendorf. Neben dieser Tätigkeit war Simon Lipp sieben Jahre lang Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf, zehn Jahre stellvertretender Vorsitzender im Zweckverband zur Wasserversorgung der Schmuttergruppe und 18 Jahre lang Vorsitzender im Schulverband.

In den ersten Jahren seiner Amtszeit waren der Ausbau der Wegebeziehungen und die Kanalsanierung Hauptaufgaben des Rathauschefs, berichtet der amtierende Westendorfer Bürgermeister, Steffen Richter, auf Rückfrage. Es wurden Geh- und Radwege im Dorf, aber auch nach Kühlenthal und Ostendorf geschaffen, die Ortsverbindungsstraße nach Nordendorf wurde neugebaut, die Straßenbeleuchtung erweitert. Hauptstraße und Dorfplatz wurden umgestaltet und trugen bis zu den Maßnahmen der Dorferneuerung im Jahr 2013 seine Handschrift, berichtet Richter und ergänzt: Heute stehe lediglich noch das Westendorfer Rathaus an der Stelle, an der es in Lipps Amtszeit umgebaut wurde.

Unter Simon Lipp hat sich Westendorf maßgeblich entwickelt

Auch große Bauprojekte, wie etwa der Anbau bei der Grundschule und die Entwicklung von Gewerbe- und Baugebieten, hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass Westendorf sich stetig und vor allem in einem gesunden oder verträglichen Tempo weiterentwickelte, berichtet Richter in seinem Rückblick. Ein ortsbildprägendes Großprojekt, das Lipp bis zur Fertigstellung der Planungen begleiten konnte, ist die östliche Ortseinfahrt. Bis in die 90er Jahre befand sich dort eine Brücke über die Gleise der Bahnlinie Donauwörth-Augsburg. Heute ist an gleicher Stelle eine Bahnüberführung, die baulich von Lipps Nachfolgerin, Henriette Kirst-Kopp, umgesetzt wurde.

Für sein Wirken erhielt Simon Lipp die Kommunalverdienstmedaille vom Freistaat Bayern. Der Landesverband der Freien Wähler zeichnete ihn mit der Ehrennadel aus. Seine Nachfolgerin, Henriette Kirst-Kopp, verlieh ihm den Ehrentitel „Altbürgermeister“ und würdigte den Neubau der Eisenbahnüberführung als „Krönung“, heißt es in der Ortschronik der Gemeinde. Zum 90. Geburtstag von Simon Lipp, im Jahr 2020, erhielt er die Auszeichnung als Ehrenbürger der Gemeinde Westendorf.