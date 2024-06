Westendorf

vor 16 Min.

Sandsack für Sandsack bauen 120 Freiwillige den Damm zurück

Seite an Seite packten Jung und Alt in Westendorf beim Rückbau des Damms mit an, öffneten Sandsack für Sandsack und leerten den Inhalt in große Radladerschaufeln.

Plus In der Hochwasserkatastrophe hat der von den Bewohnern errichtete Damm Schlimmeres für Westendorf verhindert. Im zweiten Anlauf kommt er wieder weg.

Von Steffi Brand

Im strömenden Regen und mit großer Angst um ihren Ort schlichteten sie ihn auf. Bei Sonnenschein bauten sie ihn nun zurück. Die Rede ist von dem Sandsackdamm, den die Bürgerinnen und Bürger aus Westendorf gemeinsam mit Helfenden aus anderen Ortschaften errichtet haben und der seinen Sinn und Zweck erfüllt hat: Der Ort ist vergleichsweise glimpflich durch die Hochwasserkatastrophe gekommen. Nachdem der erste Termin zum Abbau des Sandsackdamms vertagt wurde, weil die Sorge kursierte, dass weitere Unwetter anstehen, fand am Samstag der Rückbau statt.

Ganz konkret bedeutete das, dass die Gemeinde und die Freiwillige Feuerwehr Westendorf über den Rückbau informierten und um Hilfe gebeten haben. Diese Nachricht verbreitete sich in Windeseile über die sozialen Kanäle von Privatpersonen und Vereinen, so dass sich am Samstagmorgen etwa 120 Helfende einfanden.

