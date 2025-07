Schulfest erstmals im Festzelt

Nach zwei Jahren Pause fand in diesem Schuljahr wieder live und in Farbe das Schulfest der Grundschule Westendorf statt. Musikalisch stand es unter dem musikalischen Motto „Eine Lederhose reist um die Welt“. Der Titel ließ schon erahnen, dass es sich um ein Abenteuer der Extraklasse handelte. Innerhalb des Aktionschors unter Leitung von Silke Wagner und Florian Wiedemann war eine musikalische Reise entstanden. Die „Lederhose“ machte Halt auf allen Kontinenten. Virtuos komponiert und arrangiert von Musiklehrer Wiedemann und textlich unterlegt durch die toll erdachte Geschichte von Silke Wagner, startete die Lederhose im Allgäu. Gerappt wurde in New York, mit der Tanzgruppe der 4. Klasse. Aber auch den Tango in Südamerika erlebte die bayerische Hose und nahm in Japan an einer Teezeremonie teil. Am Ende lernte sie wie ein Ägypter zu tanzen, bevor es in die Heimat zurückging.

Synergien und Unterstützung

Durch den glücklichen Umstand des diesjährigen Jubiläums des Schützenvereine, das Anfang Juli auf der Festwiese gefeiert wurde, konnten Synergien genutzt werden. Das Schulfest fand somit erstmals im Festzelt statt. Ein besonderer Dank dafür gebührt Bernhard Leichtle für seine tatkräftige Unterstützung und der Firma Ziesenböck für den Bau der großartigen Bühne sowie den Herren Wiedemann und Steppich für die Herstellung der Tontechnik. Ein Dank geht an dieser Stelle auch an Claudia Wagner vom Theaterverein Westendorf für ihre großzügige Spende und an den Elternbeirat für die großartige Bewirtung sowie an alle Helferinnen und Helfer.

