Stefanie Wech führt die Tell-Schützen im Gaurundenwettkampf an

Beim letzten Gaurundenwettkampf von Tell-Westendorf schaffte die erst 13-jährige Nachwuchsschützen Stefanie Wech den Sprung an die Spitze der 1. Mannschaft. Mit ihrer persönlichen Bestleistung von 141 Ringen war sie an diesem Tag nicht zu schlagen. Mit 964 Ringen Mannschaftsergebnis reichte es aber leider nicht zum Sieg gegen Gemütlichkeit Langenreichen. Monika Klügl (141), Stefan Wech (139), Paul Reißner (135), Patrick Lösel (135) und Manfred Dorfmüller (135) mit der Luftpistole belegten die weiteren Plätze. Bei Langenreichen trumpfte Michaela Rechner mit 149 Ringen auf und schaffte somit fast die maximal mögliche Ringzahl von 150. Stefan Hirn (142), Georg Deisenhofer (142), Anna Lena Tenschert (139), Ulrich Stegmiller (139), Christian Deisenhofer (136) und Anita Spiegel (133) komplettierten die Mannschaft der Gäste, die diesmal mit 980 Ringen die Oberhand behielt. Beim letzten Wettkampf der Tell-Schützen in Hirschbach wird sich entscheiden, ob Westendorf die Klasse halten kann oder im kommenden Jahr tiefer antreten darf.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.