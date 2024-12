Über das Überschwemmungsgebiet und die Finanzen

Am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, findet eine Sitzung des Westendorfer Gemeinderats um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung steht die Verlängerung der Baugenehmigung für die Errichtung eines Restaurants mit Wohnung und Friseursalon in der Via Claudia sowie ein Antrag auf Aufständerung einer Photovoltaikanlage auf einer Fertiggarage in der Straße Am Mohnfeld. Weitere Themen sind: die Stellungnahme der Gemeinde zur Änderung der Verordnung des Landratsamtes über das Überschwemmungsgebiet an der Schmutter, die Haushaltsvorberatung für das kommende Jahr und ein Zuschussantrag des VfLs zur Erneuerung der Flutlichtanlage. (AZ)