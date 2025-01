Unbekannter versucht Automat in Westendorf aufzubrechen

Ein Unbekannter hat laut Polizei versucht, einen Verkaufsautomaten in Westendorf aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich demnach in der Nacht auf Dienstag. Der Automat steht in einem Häuschen an der Hauptstraße, berichtet die Polizei. Der Unbekannte öffnete das Schloss, konnte den Automaten jedoch nicht öffnen. Auch das Bearbeiten des Glases brachte keinen Erfolg. Er musste ohne Beute wieder abziehen. Der Schaden am Automaten steht noch nicht fest, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

