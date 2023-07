Westendorf feiert mit Karl Kraus goldenes Priesterjubiläum

Mehr als 30 Jahre wirkte der beliebte Monsignore als Seelsorger in der Pfarrei.

Ein besonderes Fest feiert die Pfarrei St. Georg Westendorf am kommenden Sonntag, 2. Juli: das goldene Priesterjubiläum von Monsignore Karl Kraus. Der beliebte Seelsorger wirkte über 30 Jahre in der Pfarrei.

„Mit dem Fest bedanken wir uns für das segensreiche Wirken von Monsignore Kraus, der viel für unsere Gemeinde getan hat“, so Pfarrgemeinderatsvorsitzende Franziska Zwerger. Um 14 Uhr findet ein Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Georg in Westendorf statt. Anschließend ist die Bevölkerung zu Kaffee und Kuchen in die Halle der benachbarten Zimmerei Ziesenböck herzlich eingeladen.

Karl Kraus ist Ehrenbürger von Westendorf

Erst vor zwei Jahren hatte die politische Gemeinde Westendorf Kraus zum Ehrenbürger ernannt und damit seine Verdienste um den Ort gewürdigt.

Kraus war lange eine der tragenden Säulen des gesellschaftlichen Lebens in Westendorf. So geht auf ihn die Einführung des Neujahrsempfangs zurück, die Gründung des Katholischen Frauenbunds, der Westendorfer Pfarrfasching, der weit über die Grenzen hinaus bekannt ist, und das Straßenfest.

In Kraus’ Amtszeit fallen auch der Bau des Pfarrheims in Westendorf und die Friedhofserweiterung. Mehr als 30 Jahre war Kraus Vorsitzender des Ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung. (ols/AZ)

