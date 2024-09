Westendorfer Start-up will zur Wiesn mit einem Spray durchstarten

Anfang des Jahres hat Patricia Sailer alles auf eine Karte gesetzt. Sie hat ihren Job in der IT an den Nagel gehängt, um sich voll um ihre Marke Insui zu kümmern und sich auf die Vermarktung ihres Produkts gestürzt. Kopfschütteln erntete sie für diesen Schritt – raus aus einem vergleichsweise sicheren Job, rein in die Selbstständigkeit. Doch ebenso mutig wie sie Anfang des Jahres alles auf Insui gesetzt hat, marschierte sie nun nach München, denn pünktlich zur Wiesenzeit schaffte es ihr Produkt in den Einzelhandel.

