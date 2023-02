Westendorf

vor 16 Min.

Zu wenig Geld in Westendorf: Neue oder größere Schule ist vom Tisch

Die Schule in Westendorf ist zu klein - aber eine Erweiterung oder ein Neubau ist aufgrund der angespannten Finanzlage der Gemeinde inzwischen nicht denkbar.

Plus Während viele Projekte in Westendorf bereits am Laufen oder unumgänglich sind, sehen die Finanzen schlechter aus als erhofft. Jetzt muss der Gemeinderat Prioritäten setzen.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Ernüchterung im Westendorfer Gemeinderat: Für 2022 gibt es keine Schlüsselzuweisungen vom Freistaat, die Gewerbesteuer ist rückläufig. Ob Projekte verschoben werden müssen, ist noch unklar. Kämmerer und VG-Leiter Marco Schopper will aber vom Gemeinderat wissen, welche Projekte Priorität haben, damit er einen Haushaltsplan für dieses Jahr und eine Finanzplanung für die nächsten Jahre erstellen kann.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen