Polizei verwarnt Autofahrer vor der neuen Grundschule

Aufregung gehört zum ersten Schultag üblicherweise dazu. Besonders bei den Erstklässlern und ihren Familien sind Freude und Stolz an diesem Tag ebenso häufig. Vor der neuen Übergangsgrundschule in Westheim kam für einige Eltern aber noch eine weitere Überraschung hinzu: Um den Schulweg sicherer zu machen und die Abbruch- und Bauarbeiten an der neuen Grundschule zu erleichtern, ist die Hindenburgstraße im Bereich der Unterführung unter der Bahnlinie für den motorisierten Verkehr nur noch als Einbahnstraße befahrbar. Für Fahrradfahrer ist die Unterführung weiterhin in beiden Richtung durchquerbar. Auf die Einhaltung hat am Dienstag die Polizei geachtet.

Eltern zu sensibilisieren, zum Schulstart besonders auf Kinder auf ihrem Weg zur und von der Schule zu achten, das ist jeden September ohnehin eine Aufgabe der Beamten, heißt es von der zuständigen Polizeiinspektion in Gersthofen. Auch die Stadt Neusäß hat Vorkehrungen getroffen. Für die Hindenburgstraße gilt ab sofort im Bereich der Unterführung eine Einbahnregelung von der Von-Rehlingen-Straße in Richtung Von-Ritter/Dr.-Rost-Straße. Zudem wurde in der Hindenburgstraße ein Schülerlotsenübergang eingerichtet, über den die Kinder sicher direkt auf das Schulgelände kommen.

Polizei erteilte mündliche Verwarnungen in Westheim

Auch die Schulleitung hatte die Eltern im Vorfeld auf die neue Regelung hingewiesen. Hinzu kommt, dass Eltern ihre Kinder aufgrund fehlender Park- und Haltemöglichkeiten in der Von-Rehlingen-Straße nicht direkt vor der Schule aus dem Auto steigen lassen können. Sie sollten stattdessen im weiteren Umfeld anhalten, um dann mit den Kindern zu Fuß zur Schule gehen. An der Von-Rehlingen-Straße gibt es nun zwei Fußgängerampeln zur sicheren Straßenquerung, erinnert die Stadt Neusäß. Vor Ort hatte die Polizei am Dienstag Eltern und andere Verkehrsteilnehmer auf die Regelungen hingewiesen. In diesem Zusammenhang wurden auch vier mündliche Verwarnungen ausgesprochen, teilt die Polizei in Gersthofen mit.

Inzwischen haben die Abbrucharbeiten im Inneren des alten Schul- und Feuerwehrgebäudes in Westheim begonnen. An selber Stelle soll ein neues Schulhaus mit Turnhalle entstehen, das auch wieder Platz für die Feuerwehr bietet. Sowohl die Westheimer Feuerwehr als auch die Grundschule sind in Übergangsquartieren untergekommen, die Schule ist für die kommenden Jahre in Containern an der Von-Rehlingen-Straße untergebracht. 2027 soll das neue Gebäude, so die Planungen, bezugsfertig sein. Während der Bauzeit kann es zu weiteren Einschränkungen im betroffenen Viertel kommen. So ist derzeit aufgrund der Abbrucharbeiten die Dr.-Rost-Straße auf Höhe der Grundschule ebenfalls nur als Einbahnstraße in Richtung Hindenburgstraße befahrbar.