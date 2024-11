Weihnachtliche A-Capella-Chormusik am 29. November in Neusäß-Westheim

Weihnachtliche A-Cappella-Chormusik aus vier Jahrhunderten wird am Freitag, 29. November, um 19.30 Uhr, in der evangelischen Philippuskirche in Neusäß-Westheim (Kobelstraße 11) erklingen. Unter der Überschrift „O magnum mysterium“ präsentiert das Collegium Vocale Friedberg Chorwerke von der Renaissance bis zur Gegenwart. Das titelgebende Stück wird in zwei Varianten zu hören sein, was die Bandbreite des Chores zeigen soll: in einer Vertonung aus dem Jahr 1572 und mit einem zeitgenössischen Stück des amerikanischen Komponisten Michael John Trotta. (AZ)

Westheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis