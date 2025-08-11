Icon Menü
"Wie die Gangster" - Hier kam es vor 66 Jahren zu einer wilden Schießerei

Gersthofen

Aus dem Archiv: Im Juli 1959 kam es in Gersthofen zu einer Schießerei, die für Aufsehen sorgte. Was zu dem Fall heute noch bekannt ist.
Von Karl-Heinz Wagner
    Das Foto anbei zeigt den Tatort, das „Trachtenheim“ in der Siedlerstraße zum damaligen Zeitpunkt.
    Das Foto anbei zeigt den Tatort, das „Trachtenheim“ in der Siedlerstraße zum damaligen Zeitpunkt. Foto: Chronik des Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen

    Diese Schlagzeile sorgte vor 66 Jahren für Aufsehen: „Schießen wie die Gangster“ stand damals in der Gersthofer Zeitung. Wie im Krimi wurde damals, am vorletzten Juli-Wochenende des Jahres 1959, geschossen. Der Tatort war vor einer Gaststätte in der Siedlerstraße. Bei einer wilden Schießerei wurden die Wirtin des „Trachtenheimes“ und drei junge Männer aus Gersthofen im Alter zwischen 22 und 24 Jahren so bedenklich getroffen, dass ihre Einlieferung in das Krankenhaus erforderlich war.

