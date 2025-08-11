"Wie die Gangster" - Hier kam es vor 66 Jahren zu einer wilden Schießerei

Diese Schlagzeile sorgte vor 66 Jahren für Aufsehen: „Schießen wie die Gangster“ stand damals in der Gersthofer Zeitung. Wie im Krimi wurde damals, am vorletzten Juli-Wochenende des Jahres 1959, geschossen. Der Tatort war vor einer Gaststätte in der Siedlerstraße. Bei einer wilden Schießerei wurden die Wirtin des „Trachtenheimes“ und drei junge Männer aus Gersthofen im Alter zwischen 22 und 24 Jahren so bedenklich getroffen, dass ihre Einlieferung in das Krankenhaus erforderlich war.
Gersthofen
