Heretsried gestaltet den Kindergarten neu

Seit über 30 Jahren besitzt die Gemeinde Heretsried in Lauterbrunn einen Kindergarten. Seit zehn Jahren gibt es überdies eine Krippe. Hier war die kleine Gemeinde im Norden des Landkreises eine Art „Vorreiter“. Die Erweiterung der Kinderkrippe gibt Anlass zu räumlichen und einrichtungstechnischen Veränderungen, die von Bürgermeister Jäckle in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates erläutert wurden.

So soll die Fläche des ehemaligen Pfarrsaales künftig auch für den Kindergarten, der neben der Krippe über zwei reguläre Gruppen verfügt, genutzt werden. Der Pfarrsaal stand seit der Errichtung des schmucken Bürgerhaus für diese andere Nutzung zur Verfügung. Es ist geplant, den Kindergarten mit zwei neuen Küchen zum Aufwärmen der Speisen und zum Teil auch mit neuem Mobiliar auszustatten. Hier wird die endgültige Entscheidung erst nach Sichtung vorliegender Angebote fallen. Auch die räumliche Gestaltung wird einer gewissen Veränderung unterworfen werden.

Heretsried ist nahezu schuldenfrei

Ein weiterer Punkt war das Ergebnis der Jahresrechnung. Das gesamte Haushaltsvolumen der Gemeinde beläuft sich demnach auf rund fünf Millionen Euro, wobei Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in etwa das gleiche Volumen aufweisen. Somit ist die Gemeinde nahezu schuldenfrei.

Die Unterstützung der örtlichen Vereine dokumentierten die Räte mit einer Zusage an den BSC Heretsried, die Sanierung des Rasens der beiden Spielfelder finanziell zu unterstützen. Hier besteht laut Bürgermeister Jäckle allerdings noch Klärungsbedarf hinsichtlich der angebotenen Leistungen.

Das Thema Fernwärme war Inhalt der Anfrage eines Bürgers. Die Räte waren sich hierbei einig, Schnellschüsse zu vermeiden. Neben einer Abfrage des Bedarfs sei vor allem eine Machbarkeitsanalyse zu erstellen, was einen nicht geringen Aufwand bedeutet .Man einigte sich darauf, diesen Punkt in einer der nächsten Sitzungen wieder aufzugreifen. Zum Abschluss des öffentlichen Teils berichtete Heinrich Jäckle noch von einer Spielplatzbegehung, bei der Mängel an einem Spielgerät festgestellt worden sind. Dieses wurde bis zur Behebung dieser Mängel bis auf weiteres gesperrt.