So werden Tiere bei der Kirchturm-Sanierung in Willmatshofen geschützt

Plus Bei der Sanierung der Kirche St. Vitus muss Rücksicht auf dort lebende Störche, Fledermäuse und Turmfalken genommen werden. Die Bauarbeiten sollen Mitte August beginnen.

Anton Burnhauser legt den Kopf in den Nacken und kneift die Augen zusammen. Er steht vor dem Kirchturm in Willmatshofen, ein Gerüst umgibt diesen bis unter die Spitze. Burnhauser hebt die Hand und zeigt auf ein Storchennest auf einer der Zinnen. Die Storchenfamilie sitzt gerade im Nest, von unten kann man die Köpfe und Schnäbel der Tiere erkennen. "Ab Mitte August sind die Jungvögel ausgeflogen, dann kann hier problemlos gebaut werden", sagt Burnhauser. Zu diesem Zeitpunkt soll die Sanierung der Kirche St. Vitus beginnen. Für den Schutz der tierischen Bewohner müssen alle Beteiligten zusammenarbeiten.