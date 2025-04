Windkraft in Heretsried: Gemeinderat will gegen „Umzingelung“ vorgehen

Im Rückblick auf die zuletzt stattgefundene Bürgerversammlung fasste Bürgermeister Heinrich Jäckle im Gemeinderat den Anlass der Planung und den aktuellen Sachstand bezüglich der Windkraft in der Region zusammen. Derzeit liegt der Flächenbeitragswert im Entwurf des Regionalen Planungsverbandes bei 2,4 Prozent, so der Bürgermeister. „Dies gilt jetzt von den Bürgerinnen und Bürgern zu beurteilen und Argumente zu finden, um die Überbelastung in unserer Region deutlich zu machen und eine signifikante Reduzierung der Vorrangflächen zu erreichen.“ Nach intensiver Diskussion fasste das Gremium einen Entschluss.

