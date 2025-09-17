Konzentrationsflächen für Windkraft bleiben: Entscheidung über zehn Anlagen vertagt

Die Zuhörer und Zuhörerinnen fanden kaum Platz im Saal, so groß war das Interesse an der Sitzung des Heretsrieder Gemeinderates .Im Mittelpunkt stand das Thema Windkraft, das auch in vielen anderen Gemeinden heiß diskutiert wird. So hat die Gemeinde Heretsried schon 2023/2024 entschieden, im Rahmen des Flächennutzungsplanes sogenannte Konzentrationsflächen Windkraft auszuweisen, um einem eventuellen „Wildwuchs“ in dieser Hinsicht vorzubeugen. Eine Initiative stellte nun n Antrag, die Flächen nicht mehr auszuweisen.

Die Gemarkungen Heretsried und Lauterbrunn wurden aufgrund der geografischen Lage vom regionalen Planungsverband als bevorzugtes Windkraftgebiet eingestuft .„Ohne die Ausweisung der Konzentrationsflächen hat die Gemeinde kaum Chancen, auf den Standort von Windrädern Einfluss zu nehmen“, betonte Bürgermeister Heinrich Jäckle. Nur so können man der Gefahr einer „Umzingelung“ Vorschub leisten.

Heretsried: Gemeinderat lehnt Antrag zum Windkraftverbot ab

Ganz klar wurde in diesem Zusammenhang die Ablehnung des beabsichtigten Vorranggebietes VRW 28 nördlich von Emersacker. Dieses Gebiet befindet sich nicht innerhalb der ausgewiesenen Konzentrationsflächen. Laut Jäckle seien die vom regionalen Planungsverband vorgegebenen 1,1 Prozent der Fläche für Windkraftnutzung in der Region bereits erreicht, sodass außer den bereits ausgewiesenen Flächen kein weiterer Bedarf bestehe.

Neben dem Bürgermeister brachten weitere Gemeinderäte ihre Unterstützung für diese klimaneutrale Energiequelle zum Ausdruck, die seinerzeit in einer einstimmigen Zustimmung für die Konzentrationsflächen mündete. So galt es, den Bürgerantrag zur Windkraftnutzung zu behandeln, der die Aufhebung der Konzentrationsflächen und die Einstellung aller Planungen bezüglich Windkraft fordert.

Dem hielt der Bürgermeister entgegen, dass eine Aufhebung der Konzentrationsflächen der Gemeinde die einzige Waffe, Einfluss zu nehmen, aus der Hand nehme. Eine Einstellung der Planungen könne nicht von der Gemeinde veranlasst werden, sondern liege ausschließlich in der Hand des Betreibers, von dem in diesem Falle nicht unerhebliche Schadensersatzforderungen zu erwarten seien.

Sanierung des Kindergartens Lauterbrunn im Zeitplan

Nach mehreren Wortmeldungen aus dem Publikum nahm die Diskussion mit einer einstimmigen Ablehnung des Bürgerantrages ein Ende. In diesem Zusammenhang erläuterte Jäckle die Position von zehn geplanten Windrädern im Westen der Gemeinde. Dieser Baumaßnahme der Firma Windkraft Schwaben konnte das gemeindliche Einvernehmen noch nicht erteilt werden, da nicht alle Unterlagen zur Beurteilung vorhanden waren. Daher wurde dieser Tagesordnungspunkt auf Oktober verlegt.

Weiteres Thema war der Baufortschritt bei der Sanierung des Kindergartens in Lauterbrunn, der anhand diverser Aufnahmen dokumentiert wurde. Laut Jäckle liege man im Zeitrahmen. Bid Weihnachten soll der Umbau fertig sein. Die Kosten belaufen sich auf rund 150.000 Euro. Der Betreib laufe ganz normal weiter.