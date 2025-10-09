Runter vom Gas: Wo Dinkelscherben Tempo 30 plant

„Oftmals sind es die Anlieger selbst, die in die Messungen reintappen“, sagt Dinkelscherbens Bürgermeister Edgar Kalb, über Geschwindigkeitsmessungen. Tempobegrenzungen wurden in dieser Woche im Gemeinderat wieder einmal diskutiert. Das Ergebnis: Dinkelscherben bekommt zwei neue 30er-Zonen. Wo Autos künftig langsamer fahren müssen.

Nicht ganz einig war sich der Marktgemeinderat, ob man im sogenannten „Franzosenviertel“ künftig nur noch 30 Kilometer pro Stunde fahren darf. In dem Wohngebiet, das an der Brunnstätter Straße, der Vogesenstraße und am Elsässer Weg verläuft, kommt trotzdem eine Geschwindigkeitsbegrenzung, weil sich der Rat mehrheitlich dafür ausgesprochen hatte. Einige Ratsmitglieder argumentierten, dass es nicht extra eine Zone 30 brauche, weil dort ohnehin zu viele Autos parken würden, um schneller zu fahren. „Es macht einen Unterschied, ob man 30 fahren muss, oder ob man nur so schnell fahren kann, deshalb ist es gut, dass wir das beschlossen haben und zur Verkehrsberuhigung beitragen“, sagt Kalb und hebt hervor, dass es in Dinkelscherben bereits recht viele Tempobeschränkungen gebe. Eine weitere Zone wird im Ortsteil Fleinhausen kommen, dort müssen Autos Am Brunnenwiesbach und in der Dekan-Prölle-Straße künftig langsamer fahren. Der Vorschlag dazu kam aus der Bevölkerung: „Die Anwohner haben abgestimmt und auch der Rat hat sich einstimmig dafür entschieden“, sagt Kalb.

Kommunalwahl 2026: Dinkelscherben stellt sich auf mehr Briefwähler ein

Eine weitere Veränderung betrifft die Kommunalwahlen im kommenden Jahr. Statt bisher sechs Briefwahllokalen wird es künftig sieben geben. „Wir erwarten eine höhere Briefwahlquote, die Zettel sind sehr lang und es ist am Wohnzimmertisch deutlich leichter, seine Kreuze zu machen, als im Wahllokal“, erklärt Kalb die Entscheidung. Die Briefwahllokale sind alle in der Sporthalle, bei der kommenden Wahl wird dort auch das Foyer genutzt, um Stimmen auszuzählen. Weiterhin wird es zwölf Urnenwahllokale geben, in jedem Ortsteil eines und vier im Hauptort. Auch ist geplant, dass mehr Wahlhelfer eingesetzt werden. „Die Briefwahl macht beim Auszählen deutlich mehr Arbeit als die Urnenwahl, weil mehr ausgepackt wird“, sagt Kalb.

Neues gibt es auch zum geplanten Nähwärmenetz. Derzeit gebe es 80 Interessenten, die sich vorstellen können, an das Nahwärmenetz angeschlossen zu werden. „Ich denke, dass es noch weniger werden“, so Kalb. Für den Anschluss der Burggasse ist der Bauantrag genehmigt. Die Leitungsführung müsse aber zunächst geplant werden, sagt Kalb und ergänzt, dass die diese sechs Kilometer lang werden soll.