Fasnacht auf Schwäbisch

Schwäbische Mundart gab es bei der Fasnachtsfeier des Heimatvereins „Freunde des Zusamtals“ am „Glumpata Donnerstag“ im Kulturcafe in Wörleschwang. Schon vor mehr als hundert Jahren schrieb der Heimatdichter Georg Mader aus Zusamzell: „Dahoimda, Freund, bleib i fei net, Des fällt mir gar net ei, Wenn alle andre lustig sind, Sperr i mi au net ei“. Daran erinnerte Vorsitzende Anni Hartmann bei ihrem schwäbischen Vortrag aus Maders Gedichte-Sammlung. Wenn ein Familienvater das „bisschen“ Haushalt plötzlich managen soll, nimmt Waltraud Mair aus dem Allgäu in einem ihrer launigen Texte auf die Schippe. Dora Simlacher von den Zusamtalfreunden trug herzerfrischend und im besten Schwäbisch aus dem Werk der Allgäuerin vor. Für Schwung und Stimmung sorgte Leo Wiedemann auf seinem Akkordeon. Viel Applaus gab es für die alten, gern gehörten Schlager und die lustigen Mundartbeiträge aus Schwaben.

