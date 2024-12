Auto angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz der Firma Edna in Wollbach ist es laut Polizei zu einem Unfall gekommen. Dieser ereignete sich am Dienstag in der Zeit zwischen 4 Uhr und 13 Uhr. Auf dem öffentlich zugänglichen Mitarbeiterparkplatz wurde demnach ein MG4 angefahren. Die komplette rechte Fahrzeugseite wurde zerkratzt und leicht eingedrückt, berichtet die Polizei. Der Sachschaden wird auf mindestens 7000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, heißt es im Polizeibericht. (kinp)

