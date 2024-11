„Freitag Stammtisch“ holt sich den Wanderpokal der Wollbacher Schützen

Der Schützenverein Sechs Buchen Wollbach veranstaltete wieder das Wanderpokalschießen der Wollbacher Ortsvereine. Hier konnte jeder Schütze, vor allem auch jeder Nichtschütze, für eine gemeldete Mannschaft antreten. Dabei waren der FC Bayern Fanclub, der Krieger- und Soldatenverein, die Freiwillige Feuerwehr, die Faschingsfreunde Wuzis, die Eltern-Kind Gruppe, der Schützenverein und erstmals der „Freitag Stammtisch“. Insgesamt versuchten 80 Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Umgang mit Lichtgewehr, Luftgewehr und Luftpistole ihr Glück.

Die Kleinen konnten am Lichtgewehr ihr Können versuchen. Für ihre zahlreiche Teilnahme, ihre beachtliche Ausdauer und ihre Begeisterung wurden sie mit Schoko-Nikoläusen belohnt. Bei der Wertung „Meistbeteiligung“ hatte der Schützenverein mit 19 angetretenen Teilnehmern die Nase vorn. Als Ausrichter des Schießens verzichtete der Schützenverein auf die Platzierung und so ging der erste Platz in der Meistbeteiligung auch dieses Jahr wieder an die Faschingsfreunde Wuzis, welche mit 17 Teilnehmern angetreten waren. Bei der Einzelwertung der Damen siegte Doris Mayr vor Karin Wagner und Kathrin Deisenhofer. Bei den Herren erreichte Robert Wiedemann den ersten Platz, gefolgt von Helmut Bunk und Manuel Stöckle.

Die Teilerwertung entschied Rüdiger Vogele für sich, gefolgt von Helmut Wiedemann und Manuela Vogele. Bei der Vereinswertung kamen die Faschingsfreunde Wuzis auf den dritten Platz. Der Zweite wurde von der Feuerwehr Wollbach belegt. Den ersten Platz und somit den Gewinn des Wanderpokals 2024 sicherten sich die Newcomer des Freitags Stammtisches. Bei der anschließenden Siegesfeier im bis zum letzten Platz gefülltem Schützenheim wurden die Platzierungen in gemütlicher Runde noch gebührend gefeiert. Der Schützenverein Sechs Buchen Wollbach gratuliert den Gewinnern, bedankt sich bei allen Teilnehmern für den fairen und spannenden Verlauf und freut sich schon auf ein spannendes Wanderpokalschießen 2025.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.