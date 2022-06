43 Haustafeln zeigen die Ortsgeschichte von Wollmetshofen

Plus Wollmetshofen erinnert an seine Geschichte mit 43 Haustafeln. Initiiert hat die gelungene Aktion der Obst- und Gartenbauvereins zum 100. Gründungsjubiläum.

Es ist ein ganz außergewöhnliches Geschenk, das der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Wollmetshofen seinem Heimatort gemacht hat: Zum 100. Jubiläum im Jahr 2019 hatte die Vereinsführung um Vorsitzende Elisabeth Neugebauer beschlossen, die Ortsgeschichte in einer groß angelegten Gemeinschaftsaktion zu dokumentieren. Aber nicht wie allgemein üblich in Form einer gedruckten Ortschronik mit vielen Textbeiträgen, sondern als ein begehbares Bilderbuch mit Ansichten des "alten" Wollmetshofen – quer durchs ganze Dorf. Jetzt wurde die Aktion erfolgreich abgeschlossen.