Wollmetshofen

vor 16 Min.

Autofahrer achtet in Wollmetshofen nicht auf den Verkehr

Ein kleiner Moment der Unaufmerksamkeit hat am Sonntag in Wollmetshofen zu einem Unfall mit hohem Sachschaden geführt. Ein 25-jähriger Autofahrer wollte kurz nach 15 Uhr am Ortsende in Richtung Langenneufnach nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah der junge Mann das Fahrzeug eines 61-jährigen, der gerade im Begriff war, ihn zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. (thia)

