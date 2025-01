Brand an der Mariengrotte in Wollmetshofen

Zu einem Brand ist es an der Mariengrotte in Wollmetshofen gekommen. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde dort in der Zeit zwischen Mittwoch und Montag eine Holzkiste angezündet. Darin befanden sich Opferkerzen, heißt es im Bericht der Beamten. Die Kiste und die Kerzen verbrannten vollständig. Außerdem wurde die Mariengrotte stark verrußt, berichtet die Polizei. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 400 Euro. (kinp)

