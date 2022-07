Hausnotruf löst in Wollmetshofen einen Feuerwehreinsatz aus

Eine 86-Jährige in Wollmetshofen drückt den Hausnotruf und ist anschließend nicht mehr erreichbar. Sofort rücken die Feuerwehren an.

Offenbar aus Versehen hat eine 86-Jährige am Mittwochmorgen in Wollmetshofen einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 7.15 Uhr ging bei den Kräften in Fischach und Wollmetshofen der Alarm für eine Wohnungsöffnung ein.

Ausgelöst wurde dieser Alarm laut Polizei von der 86-Jährigen, die den Hausnotruf gedrückt hatte und anschließend nicht mehr erreichbar war. Bis zum Eintreffen von Polizei und Feuerwehr hatte aber bereits der Sohn der Seniorin die Wohnung geöffnet. Sie war wohlauf. (thia)