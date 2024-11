Hubertusschießen wird Tradition

Der Heilige Hubertus als Schutzpatron der Jagd und Schützen wurde in Wollmetshofen zum wiederholten Mal geehrt. 37 Böllerschützen aus Balzhausen, Graben, Kleinaitingen, Schwabegg, Walkertshofen und Wollmetshofen stellten sich am Bolzplatz auf. Ganz vorne rief der Böllerkommandant „Böllerschützen Achtung“. Nach und Nach gingen die Hände hoch. Somit konnte das Programm beginnen. Es beinhaltete unterschiedliche Schussvariationen wie Doppelschlag, schnelles und langsames Reihenfeuer und am Ende einen Gedenksalut. Jeder einzelne Schütze trug sein Können in die Gesamtgruppe mit ein. Für Schirmherr Baron Hubertus von und zu Aufseß mit Gattin und seiner Jägerschaft war es wieder eine große Freude den Patronatstag mit den anwesenden Schützen zu feiern.

