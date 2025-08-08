Zeitgeschichte: Verbrechensstatistik, Senioren-Party und die Miss Germany

Unterhalb unserer Redaktion befindet sich ein wahrer Schatz an spannenden Geschichten: Das Archiv im Keller. Zwischen den riesigen Bänden, die die Geschichte des Augsburger Landboten beinhalten, haben wir angefangen, uns in die Ausgaben der vergangenen Jahre einzulesen. Die Geschichten waren witzig, erschreckend, aber auch manchmal kurios. Einige davon haben wir nun zusammengesammelt. Hier also eine kleine Zeitreise in den Landkreis vor 30, 50 und 70 Jahren.

Die neue Miss Germany kommt aus Stettenhofen und in Aystetten steigt eine Seniorenparty

Vor 30 Jahren berichtete der Augsburger Landbote über den Empfang der damals in Stettenhofen ansässigen Miss Germany. Darin wird die Reise von Beate Almer zu ihrem besonderen Titel beschrieben. Auch die Zweifel des Vaters Hermann Almer fanden Platz. Er hätte das Engagement seiner Tochter im Schönheitssektor nicht so recht ernst genommen. Nach ihrem Sieg konnte er es aber akzeptieren und er erzählte, dass er sich an den Anruf seiner Tochter immer erinnern könnte. „Papa, ich hab‘s geschafft!“ Um 3 Uhr nachts hätte Beate Almer angerufen und sofort wurde zu Hause eine Flasche Sekt entkorkt. Doch der Empfang in ihrer Heimat Stettenhofen wurde ganz besonders: So versammelten sich alle Bürgerinnen und Bürger und bereiteten musikalische Umrahmung durch die Blaskapelle Gablingen samt Unterhaltung in einem Gasthof vor. Rund 150 Gäste warteten gespannt auf die neue Miss Germany, um ihr alles Gute und viel Erfolg zu wünschen.

Über Sittlichkeitsdelikte und andere Vergehen vor 70 Jahren

Nun aber weit zurück zu Zahlen aus der Vergangenheit. Vor 70 Jahren veröffentlichte die Landpolizei-Inspektion die Verbrechensstatistiken aus dem Dezember 1955. Die Gesamtzahl der Verbrechen war von November bis Dezember auf 193 angestiegen. Vor allem gefährliche Körperverletzung und „Sittlichkeitsdelikte“ wurden erheblich mehr. Zurückgegangen waren schwere Diebstähle und Betrugsdelikte. Besonders hervorgehoben wurde etwa eine Meldung über zwei Schüler, die sich im Deuringer Wald mit US-Fund-Übungsmunition erheblich verletzten oder einem Mann in Rettenberg, der seine Frau und deren Mutter mit einem Küchenmesser und einer Bierflasche verletzte. Auch bei der Jugendkriminalität nahmen die Zahlen zu. Auffällig bei der Auflistung ist auch, dass es eine Kategorie namens „Ausländerkriminalität“ gab und diese Zahlen extra aufgeführt wurden. Zum Schluss wird dann die Aufklärungsrate genannt, welche im Dezember auf 89,6 Prozent gesunken war.

Aber jetzt weg von der trockenen und bedrückenden Nachricht. Im Zuge des Faschings vor 50 Jahren stieg in Aystetten eine Senioren-Party. Mit dem Titel „Heiterkeit bei der Senioren-Party“ wird über ein Event im Sportheim berichtet. Eine Jugendkapelle spielte Musik und sorgte für Jubel und gute Laune. Mit Kaffee, Krapfen, Kuchen oder Würstl waren die Besucherinnen und Besucher bestens versorgt. Unter denen waren die ältesten Teilnehmer der 88-jährige Hermann Heider und die 86-jährige Therese Grimm, die vom Vorstand einige Präsente erhielten. Die Seniorinnen und Senioren waren hellauf begeistert.