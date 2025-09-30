Icon Menü
Zukunft der B 17: Lärmschutzmaßnahmen und Sanierung trotz Sparplänen?

Stadtbergen

Spar-Pläne der Bundesregierung: Ist die Sanierung der B 17 mit Lärmschutz auch in Gefahr?

Der Bund hat nicht genug Geld für alle nötigen Verkehrsprojekte. Doch das Staatliche Bauamt bereitet die Sanierung der B 17 mit der Einhausung weiter vor.
Von Angela David
    • |
    • |
    • |
    Ein Lärmgutachten soll Aufschluss über die Belastung der Anwohner während der Bauzeit geben.
    Ein Lärmgutachten soll Aufschluss über die Belastung der Anwohner während der Bauzeit geben. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    „Wir haben nichts Gegenteiliges gehört und bereiten nun das Planfeststellungsverfahren weiter vor.“ Ungeachtet der Sparankündigungen aus dem Verkehrsministerium vergangene Woche, geht das Projekt „B 17“ wie geplant weiter. Robert Moser, Leiter der Abteilung für konstruktiven Ingenieurbau im Staatlichen Bauamt, berichtet von einer Besprechung vor wenigen Tagen in der Regierung von Schwaben zur Sanierung und die Lärmschutzmaßnahmen an der B 17 bei Stadtbergen. Seit Jahren laufen die Planungen für eine Sanierung der Bundesstraße, die 1988 fertiggestellt wurde, auf dem Streckenabschnitt bei Stadtbergen, wo vor allem die Brückenbauwerke enorm sanierungsbedürftig sind. Auch die Grundwasserwanne muss im Zuge der Überdeckelung grundlegend instandgesetzt werden.

