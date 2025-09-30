Spar-Pläne der Bundesregierung: Ist die Sanierung der B 17 mit Lärmschutz auch in Gefahr?

„Wir haben nichts Gegenteiliges gehört und bereiten nun das Planfeststellungsverfahren weiter vor.“ Ungeachtet der Sparankündigungen aus dem Verkehrsministerium vergangene Woche, geht das Projekt „B 17“ wie geplant weiter. Robert Moser, Leiter der Abteilung für konstruktiven Ingenieurbau im Staatlichen Bauamt, berichtet von einer Besprechung vor wenigen Tagen in der Regierung von Schwaben zur Sanierung und die Lärmschutzmaßnahmen an der B 17 bei Stadtbergen. Seit Jahren laufen die Planungen für eine Sanierung der Bundesstraße, die 1988 fertiggestellt wurde, auf dem Streckenabschnitt bei Stadtbergen, wo vor allem die Brückenbauwerke enorm sanierungsbedürftig sind. Auch die Grundwasserwanne muss im Zuge der Überdeckelung grundlegend instandgesetzt werden.
Stadtbergen
