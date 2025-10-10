Icon Menü
Zum Schutz vor Hochwasser wird in Thierhaupten jetzt der Flutkanal ausgebaut

Thierhaupten

Hochwasserschutz auf der Zielgeraden

In Thierhaupten hat das Wasserwirtschaftsamt mit Baumaßnahmen am Flutkanal begonnen. Das steckt hinter der Maßnahme.
    •
    •
    •
    Südlch von Thierhaupten hat das Wasserwirtschaftsamt mit einer Baumaßnahme zum Hochwasserschutz begonnen
    Südlch von Thierhaupten hat das Wasserwirtschaftsamt mit einer Baumaßnahme zum Hochwasserschutz begonnen Foto: Marcus Merk

    Am Flutkanal, südlich von Thierhaupten an der Friedberger Ach, hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth im Rahmen des Hochwasserschutzes Thierhaupten mit Baumaßnahmen begonnen. Der Flutkanal ist ein Teil des Gesamtkonzepts, um den Markt Thierhaupten vor einem 100-jährlichen Hochwasserereignis zu schützen. Dazu wird der Kanal ausgebaut und ökologisch aufgewertet. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für Mitte 2026 geplant.

    So sieht der Hochwasserschutz für Thierhaupten aus

    Der Hochwasserschutz Thierhaupten besteht aus drei Bausteinen. Zwei dieser Maßnahmen, das Hochwasserrückhaltebecken Edenhauser Bach sowie der Ausbau an der Altnet wurden von der Gemeinde Thierhaupten realisiert. Mit Abschluss der Maßnahme an der Altnet, kann jetzt der letzte Baustein am Flutkanal umgesetzt werden. Für den Ausbau am Flutkanal ist der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth, zuständig.

    Das wird am Thierhaupter Flutkanal jetzt umgesetzt

    Im Februar 2024 wurde der Ausbau des Flutkanals plangenehmigt. Nach erfolgreich abgeschlossener Ausführungsplanung wurde nun die Bauphase eingeleitet. Gebaut wird ein etwa 1,4 Kilometer langer Deich mit Höhen von 0,5 bis 1,5 Meter. Zusätzlich wird das Abflussprofil des bestehenden Flutkanals in Form eines Vorlandes aufgeweitet. Dieses wird ökologisch aufgewertet. (AZ)

