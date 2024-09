Ausstellung zum Internationalen Friedenstag in Zusmarshausen

Die Vereinten Nationen haben den 21. September zum Internationalen Tag des Friedens (IDP) erklärt, der dem Weltfrieden gewidmet ist, insbesondere den 24 Stunden der Gewaltlosigkeit und des Waffenstillstands. Die Vorschulkinder der Kindertagesstätten Zusmarshausen haben sich an der diesjährigen Aktion beteiligt und Ausmalbilder bunt gestaltet. Ihre Kunstwerke sind noch bis 30. September im Rathaus Zusmarshausen zu sehen. Bürgermeister Bernhard Uhl (Mitte), seit 2022 „Bürgermeister für den Frieden“, hat sich die Bilder von den Kindern zeigen lassen. Als sichtbares Zeichen des Internationalen Tag des Friedens ist auch die Fahne der „Bürgermeister des Friedens“ am Rathausvorplatz in Zusmarshausen gehisst. (AZ)

