Gedenken an die Opfer der NS-Euthanasie

Seit mehr als 150 Jahren finden Menschen mit Behinderung eine Heimat in der Stiftung St. Johannes im Marxheimer Ortsteil Schweinspoint. Eine Exkursion führte die „Freunde des Zusamtals“ in das kleine Kirchdorf im Landkreis Donau-Ries. Stiftungsarchivar Franz Josef Merkl begleitete die 30-köpfige Gruppe über das weitläufige Gelände, wo 1862 der Orden der Barmherzigen Brüder ein verfallenes Schlossgebäude erwarb und es zu einer Heimstätte für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung ausbaute.

Auch Menschen aus dem Augsburger Land wurden vergast

Beim Rundgang über den ehemaligen Friedhof, die Dorfkirche St. Bartholomäus, das Schlossgebäude mit der Stiftungskirche und dem Innenhof erfuhren die Zusamtal-Freunde von den Widerständen aus der Gründungszeit, die zum Bau der stiftungseigenen Kirche St. Johannes führte. Die tragische Geschichte der Menschen mit Behinderung zur Zeit des NS-Regimes sprach Archivar Merkl am Mahnmal für die Opfer der NS-Euthanasie im Innenhof des Stiftungsgebäudes an. Mit Postbussen wurden dort über 100 Heimbewohner abgeholt und in der Gaskammer Grafeneck auf der Schwäbischen Alb umgebracht. Unter den Opfern waren auch Menschen aus den Heimatorten der Zusamtaler wie Dinkelscherben, Streitheim und Violau, berichtete Merkl.

