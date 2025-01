Bei der Renovierung: Bohrmaschinenakku setzt Wohnung in Brand

Zu einem Brand eines Bohrmaschinen-Akkus ist es am vergangenen Freitag gegen 15.15 Uhr in Altenmünster gekommen. Der 34 Jahre alte Wohnungsinhaber renovierte gerade eine leer stehende Wohnung im Ortsteil Zusamzell, als sich plötzlich der Akku der Bohrmaschine selbst entzündete und in Brand gerät, wie die Polizei mitteilt. Der Wohnungsinhaber entdeckte den Brand rechtzeitig und löschte ihn frühzeitig. Zur Sicherung des Akkus wurde die Freiwillige Feuerwehr Zusamzell hinzugerufen. Aufgrund des frühen Eingreifens durch den Wohnungsinhaber wurde in der Wohnung lediglich die Küchenplatte beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Verletzt wurde niemand. (jah)

