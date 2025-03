Garage in Zusamzell gerät in Brand

Eine Garage in Zusamzell fing am Donnerstag Feuer. Wie die Polizei berichtet, brach dort am frühen Donnerstagabend ein Brand aus. Die Feuerwehren aus Altenmünster, Hennhofen und Zusamzell rückten mit 65 Kräften zur Brandbekämpfung an.

Durch den Brand wurde die Garage und mehrere darin befindliche Gegenstände und Kleinfahrzeuge beschädigt, berichtet die Polizei. Ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus wurde verhindert. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 15.000 Euro, schätzt die Polizei. Brandursächlich dürfte ein abgestellter Motorroller gewesen sein, dessen heißer Auspuff den Brand vermutlich verursacht hat. (kinp)