Weihnachtströdel am 23. November in Zusamzell

Nachdem die frühere „Weihnachtsbörse“ ein Jahr Pause gemacht hat, führt der Gartenbauverein Zusamzell die Aktion heuer mit einem neuen Konzept durch – und zwar als „Weihnachtströdel“. Die Idee dahinter: Aussortierte Deko- und Weihnachtsartikel finden einen neuen Besitzer. Jeder, der etwas Passendes dafür findet, kann es noch an zwei Sonntagen im November im Vereinsheim abgegeben, am 2. und 16. November, jeweils von 13 bis 14 Uhr. Beim Weihnachtströdel werden diese Dinge dann ausgestellt und bekommen die Chance auf ein neues Zuhause. Der Weihnachtströdel findet am Sonntag, 23. November, statt. Gegen eine Spende können die vielen schönen Dinge mitgenommen werden. Die Abgabe und die Veranstaltung ist im Vereinsheim in der St. Nikolausstraße 50 in Zusamzell. Am Weihnachtströdel werden weihnachtliche Leckereien gereicht. Für Kinder gibt es eine Bastelstation. (AZ)

