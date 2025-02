18-Jähriger baut Unfall an A8-Ausfahrt in Zusmarshausen

Zu einem Unfall an der Ausfahrt der A8 in Zusmarshausen ist es am Donnerstag gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 18-Jähriger mit seinem Auto gegen 7.20 Uhr von der A8 kommend in den Kreisverkehr an der Autobahnausfahrt einfahren. Dabei übersah er offenbar ein anderes Fahrzeug, das sich bereits im Kreisverkehr befand, berichtet die Polizei. So kam es zum Zusammenstoß. Verletzt wurde zum Glück niemand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 5500 Euro. (kinp)

