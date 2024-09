33.000 Euro Schaden nach Unfall an der A8

Zu einem Unfall an der A8 bei Zusmarshausen kam es am Sonntag gegen 13.20 Uhr, berichtet die Polizei. Demnach fuhr ein Autofahrer von der Autobahn ab und wollte nach links in Richtung Altenmünster abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein von links kommendes Auto und es kam zum Unfall. Beide Fahrer wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 33.000 Euro. (kinp)

