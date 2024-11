34-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 34-jährige Autofahrerin war am Donnerstag gegen 8.30 Uhr in der Buschelbergstraße in Fischach unterwegs. Auf Höhe des Friedhofes musste sie verkehrsbedingt anhalten. Die hinter ihr fahrende 41-jährige Autofahrerin bemerkte dies laut Polizei zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Sie fuhr auf das Auto der 34-Jährigen auf. Beim Unfall wurde die 34-Jährige leicht im Nackenbereich verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei etwa 50 Euro. (diba)

