Auffahrunfall am Zebrastreifen

Am Zebrastreifen vor der Kirche in Zusmarshausen ereignete sich am Donnerstag gegen 17 Uhr ein Auffahrunfall. Ein Autofahrer, welcher den Marktplatz in Richtung Autobahn befuhr, hier am Zebrastreifen, um einen Fußgänger über die Fahrbahn zu lassen. Der nachfolgende Autofahrer bemerkte das zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Wagen auf. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (diba)

