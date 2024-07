Autofahrer mit gesundheitlichen Problemen während der Fahrt

Gesundheitliche Probleme während der Fahrt bei einem Autofahrer haben am Freitag, gegen 13.30 Uhr, bei Zusmarshausen zu einem Unfall geführt. Dabei fuhr ein 85 Jahre alter Mann mit seinem Wagen auf der Staatsstraße 2510 vom Sortimo-Kreisverkehr Richtung Kreisverkehr am Rothsee. Dort kam es zu den gesundheitlichen Problemen des Mannes: Er fuhr auffallend langsam, kam auf die Gegenfahrbahn und rutschte letztlich nach rechts von der Fahrbahn in den Graben. Der Fahrzeuglenker wurde leicht verletzt in die Universitätsklinik Augsburg gebracht. Seine Ehefrau, welche als Beifahrerin im Fahrzeug saß, blieb unverletzt. An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, teilt die Polizei mit. Die freiwillige Feuerwehr Zusmarshausen war mit rund 15 Einsatzkräften vor Ort und unterstützte die Polizei bei der Verkehrslenkung und der Bergung des Fahrzeugs. (jah)

