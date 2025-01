Autos streifen sich bei Unfall in Zusmarshausen

Rund 1100 Euro Sachschaden sind nach einem Unfall in Zusmarshausen zu verzeichnen. Wie die Polizei berichtet, streiften sich am Freitagmorgen gegen 6.30 Uhr zwei Autos im Begegnungsverkehr. Demnach war ein 25-Jähriger in Richtung Kleinried unterwegs, als ihm eine 43-Jährige mit ihrem Auto entgegenkam. Dabei streiften sich die beiden Außenspiegel, heißt es im Bericht der Beamten. Wer von den beiden zu weit links fuhr, ist unklar. (kinp)

