Brand auf Schießanlage: Schützen greifen zum Feuerlöscher

Rauchschwaden stiegen über der Schießanlage „Östlicher Auerberg“ in Zusmarshausen am Donnerstagmittag auf. Ein Kugelfang am Schießstand fing an zu brennen. Vermutlich haben Schießübungen das Feuer ausgelöst.

Nach rund anderthalb Stunden hatten die knapp 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Zusmarshausen den Brand unter Kontrolle. Laut Kommandant Stefan Weldishofer fing zunächst der Kugelfang Feuer, danach das Untergestell aus Holz: „Das Feuer hat sich auch noch auf das Untergestell des benachbarten Kugelfangs ausgebreitet, aber im Prinzip ist alles glimpflich ausgegangen.“ Die Feuerwehr öffnete dabei die unzugänglichen Boxen unter dem Kugelfang, um die Konstruktion mit Löschschaum fluten zu können.

Auch, weil eine Gruppe vor Ort Schießübungen durchführte und so das Feuer erst entdeckte. „Wären die nicht da gewesen, hätten den Brand wohl niemand bemerkt und der komplette Schießstand wäre abgebrannt.“ Die Gruppe alarmierte die Feuerwehr und versuchte den Brand, mit einem Feuerlöscher in den Griff zu bekommen. Über die Brandursache gibt es noch keine genauen Erkenntnisse. Weldishofer hat aber eine Vermutung: „Am Abend zuvor war hier ebenfalls eine Übung. Vermutlich hat der Kugelfang durch Funkenflug Feuer gefangen“, so der Kommandant, der den Schaden gering schätzt.