Das Infomobil zum Bahnausbau kommt nach Zusmarshausen

Das Infomobil der Bahn kommt nach Zusmarshausen. Am 18. September 2024 informiert die Deutsche Bahn dort zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Bürgerinnen und Bürger können sich von Ingenieurinnen und Ingenieuren aus dem Projektteam den Planungsstand erklären lassen.

Infos zum Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg

Ein Großprojekt wie der Bahnausbau zwischen Ulm und Augsburg ist ein Jahrhundertvorhaben. Eines, das den Alltag der Menschen beeinflusst. Entsprechend haben viele auch Fragen: „Gibt es Schallschutz an der Strecke?“, „Hält der ICE dann auch in Zusmarshausen?“ oder „Auf welcher Höhe wird der Bahnhof entstehen?“. Ingenieurinnen und Ingenieure aus dem Planungsteam der DB besuchen deshalb die Gemeinden entlang der Vorzugsvariante und bieten an, Fragen zu beantworten.

Die Gespräche finden dabei in einem mobilen Infozentrum statt, das sich bereits in der Vergangenheit bewährt hat. In diesem Infomobil befinden sich Bildschirme, an denen die Fachleute anhand der interaktiven Karte der Verlauf erklären können. Am 18. September 2024 hält das Infomobil dabei vor dem Rathaus in Zusmarshausen. Wann genau das DB-Team hier sein wird, steht ab September auf der Homepage des Bahnprojekts ulm-augsburg.de. (AZ)