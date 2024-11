Der Weihnachtszauber ist Streitheim kann beginnen

Der Weihnachtsbaum auf dem Willibald-Siemann-Platz in Streitheim steht. Mit viel Engagement und Teamarbeit von Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Streitheim erstrahlt der Platz nun in festlicher Atmosphäre. Der prächtige Baum, eine etwa acht Meter hohe Fichte, stammt direkt aus Streitheim und wurde von der Spenderfamilie Karl und Annemarie Weierst zur Verfügung gestellt. Schon am frühen Morgen begannen die Vorbereitungen, um den Baum aus dem Garten der Familie zu holen. Nach dem Aufstellen am Platz wurde er mit mehreren Lichterketten und einem funkelnden Stern an der Spitze dekoriert. Die feierliche Zeremonie, bei der der Weihnachtsbaum erstmals in voller Pracht leuchten wird, ist für den ersten Advent am Sonntag, 1. Dezember, geplant. Ein kleiner Advents-Umtrunk am Platz darf da natürlich auch nicht fehlen. Der Vorsitzende der Feuerwehr, Klaus Heinrich, sagte: „Der Weihnachtsbaum ist für viele ein Symbol der Gemeinschaft und der Freude in der Adventszeit“. Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen. (AZ)

