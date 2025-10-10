Diskussionen über Politik und Kirche in Gabelbach

Gäbe es einen geeigneteren Standort für die Diskussion um das Verhältnis zwischen Politik und Kirche als Gabelbach mit seinem kunsthistorisch bedeutsamen Gotteshaus St. Martin, das zudem über die älteste Orgel Süddeutschlands verfügt? Könnte es, wenn sich die zweitmächtigste Frau im Staat mit den christlichen Botschaftsverkündern anlegt, einen besseren Moraltheologen und Landvolk-Streiter geben als Martin Schneider, der als scharfzüngiger Analytiker darauf die passenden Antworten suchte?

Beim gut besuchten Pfarrheim stritten sich – im positiven Sinne - der prominente Referent und drei Dutzend Gäste wie Veranstalter satte 135 Minuten lang. Schon der Ablauf der Veranstaltung wich vom üblichen Rahmen mit erhobenem Zeigefinger ab und entwickelte sich zu einem Abend mit vielen Argumenten und überraschend physischen Aktivitäten. Sie wurde von Landvolk-Mitglied Bruno Müller provokant eröffnet. Zwar begrüßte der Zimmermeister sehr herzlich den angereisten „Profi“ der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, übrigens der einzigen dieser Art im deutschsprachigen Raum. Um dann gleich politisch loszulegen: „Ich höre aus der Bevölkerung, dass es Leute mit tiefer christlicher Verwurzelung gibt und dann rechts wählen.“ Ein brisantes Thema, das in dieser lebhaften Stunde immer wieder mal aufblitzte und dann schnell wieder abtauchte.

Julia Klöckner-Abstimmung und viele Debatten

Herausfordern mochte da wohl auch ein gebürtiger Eichstätter mit einer stattlichen Vita administrativen wie wissenschaftlichen Schaffens: Vom Grundsatzreferenten des Diözesanrats der Erzdiözese München und Freising – insgesamt 23 Jahre für das katholische Laiengremium –, wechselte er zur Professur für Moraltheologie und christliche Sozialethik an der Fakultät für Religionspädagogik. So warf der Resilienzforscher Martin Schneider als eines der ersten Bilder seines Vortrags das Konterfei von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner an die Projektionswand. Deren abgeschlossenes Theologiestudium an der Johannes Gutenberg-Universität Main dürfte dabei weniger bekannt sein als vielmehr ihre im Frühjahr geäußerte Kritik an der Kirche und deren politischen Einlassungen. Man brauche, hieß es, keine weitere NGO, also eine staatlich unabhängige Organisation. Zusammengefasst appellierte die einflussreiche Politikerin aus Rheinland-Pfalz an die Glaubens-Branche, sich wieder aufs „Kerngeschäft“ zu konzentrieren. Der bekannte Kolumnist Heribert Prantl, vom Professorenkollegen Martin Schneider ebenfalls auch optisch ins Spiel gebracht, hatte energisch widersprochen. Etwa damit, wonach das Evangelium, die Bergpredigt und die Propheten politisch seien. „Von den Propheten kann man sogar sagen, dass sie tagespolitisch waren.“

Die Kommentare Klöckners und deren bundesweiten Reaktionen dienten dem sehr nachdenklich wirkenden Gastredner als Warmup für den weiteren Diskurs zwischen Themen von Befreiungstheologie, Friedensbewegung, Atomenergie bis zu Migration. Auch eine gewisse Physis war gefragt, denn Schneider – ganz der Lehrstuhlinhaber und Didaktiker – versuchte von der ersten Minute an sein Publikum mitzunehmen. Während die Glocken von St. Martin läuteten, sollten sich Anhänger Klöckners – wie der Prantl-Argumentationen an verschiedenen Stellen im Saal im wahrsten Sinn positionieren. Die meisten Männer und Frauen blieben – wohl nur Zufall – auf der linken Seite des Raumes stehen, also der Prantl-„Ecke“. Nachdem Schneider viele Beispiele von „politischen“ Theologen, Päpsten und Organisationen aufgezählt hatte, hieß es im Pfarrheim wieder Aufstehen: Zur Bildung von Debatten-Teams mit konfliktreichen Themen wie Tempo 120, Anspruchsdenken, Kommunalpolitik, die allgemeine Gleichgültigkeit und die Menschenwürde. Zu Letzterem wurde der ausdauernde Professor von der Altmühl nicht müde, sie einzufordern. Auch bei den Kirchen.