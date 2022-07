Einsatz auf zwei Rädern: Auf Streife mit der Fahrradpolizei in Zusmarshausen

Plus Polizistinnen und Polizisten auf Fahrrädern – in Zusmarshausen ist das neu. Die Beamten mit Helm und kurzer Hose fallen auf. Wir waren mit der neuen Radl-Polizei auf Streife.

Großes Gedränge vor der Zusmarshauser Realschule. Der Unterricht ist vorbei, es ist heiß, alle wollen endlich nach Hause. Gleich kommt der Schulbus. "Aufgepasst", sagt Polizist Wolfgang Nowak und steigt von seinem Rad. "Ihr wisst doch eigentlich, wie es geht." Schon löst sich das Gedränge auf – und die Kinder und Jugendlichen warten in einer Reihe auf den Bus. "Es geht bei uns nicht immer um die bösen Buben", meint Polizist Nowak. Wenn er und seine Kollegin Fatma Özen mit dem Fahrrad Streife fahren, wollen sie vor allem Ansprechpartner sein. Die beiden schwingen sich wieder auf ihre Diensträder, es geht Richtung Rothsee.