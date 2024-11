Frisches Brot der Konfis war sehr schnell ausverkauft

Die Konfirmandinnen und Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinden in Wertingen und Zusmarshausen haben an ihrem Konfi-Tag zusammen mit dem Backhaus-Team der Bekenntniskirche Gersthofen Brote für den guten Zweck gebacken.

50 Holzofen-Brote buken die 25 Jugendlichen im Rahmen der Aktion „5000 Brote für die Welt“ des Hilfswerks „Brot für die Welt“. Am Konfi-Samstag im November besuchte die Gruppe die Nachbargemeinde in Gersthofen. Dort hat die Kirchengemeinde ein eigenes Backhaus mit Holzofen. Zusammen mit dem routinierten Backhaus-Team wurde dort den ganzen Vormittag lang gebacken. Zum Abschluss gab es für die Jugendlichen noch Holzofen-Pizzen.

Die selbst gebackenen 400-Gramm-Brote Brote sollten am Sonntag nach den Gottesdiensten in Zusmarshausen, Welden und Wertingen verkauft werden. Doch es kam anders. „Die Brote gingen weg wie warme Semmeln“, stellte Religionspädagoge Felix Henkelmann fest. „Leider wurden schon alle Brote im ersten Gottesdienst in Zus verkauft.“ In Welden gab es zumindest noch einige Scheiben des Holzofen-Brotes beim Abendmahl. Am Ende der Aktion konnten insgesamt über 250 Euro an „Brot für die Welt“ überwiesen werden. (AZ)