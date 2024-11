Geheimnis gelüftet: Das ist das neue Prinzenpaar der Zusamtaler Bettschoner

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Prinzessin Veronika I. Mayer und Prinz Lukas I. Leitenmaier werden die Zusamtaler Bettschoner als Prinzenpaar durch den Fasching begleiten. Mit Spannung erwarteten die Gäste am vergangenen Freitag im Giseberthof die Bekanntgabe, wer denn nun die beiden Regenten in der Saison 2025 unter dem Motto „Out of Space – In einer fremden Galaxie“ sein werden. Doch zunächst kam der St. Martin vorbei und besuchte die fröhliche Veranstaltung. Er gab so einige Anekdoten aus dem vergangenen Fasching zum Besten und anschließend folgte der erste Höhepunkt des Abends:

Das Motto der Bettschoner: „Out of Space – In einer fremden Galaxie“

Das Hofl-Duo Josephine Branner und Lorena Böck stellte die Kindergarde und deren Prinzenpaar 2025 vor. Prinzessin Emma I. Dauner und Prinz Maximilian I. Metzger führen die aufgeweckten Kids der Kindergarde an. Danach ging es mit den „Großen“ weiter: Nacheinander wurden die Aktiven, der Ausschuss, die Techniker, der Kostümausschuss und die Trainer vorgestellt.

Schließlich folgte der Höhepunkt des Abends, auf den alle Gäste schon gewartet hatten – die Verkündigung, wer denn nun die neue Prinzessin und der neue Prinz sind. Die Freude war groß, als das neue Prinzenpaar bekanntgegeben wurde. Als Regenten im Fasching 2025 entführen Sie Prinzessin Veronika I. Mayer und Prinz Lukas I. Leitenmaier zusammen mit dem Hofl-Duo Franca Jettenberger und Leopold Hartmann in eine fremde Galaxie. (AZ)

Die Termine der Zusamtaler Bettschoner 2025 I. Inthronisation: Freitag, 10. Januar II. Inthronisation: Samstag, 11. Januar Sonntags-Inthronisation: Sonntag, 12. Januar (Beginn 17 Uhr) III. Inthronisation: Freitag, 17. Januar IV. Inthronisation: Samstag, 18. Januar Gardetreffen der Teeniegarde: Samstag, 25. Januar Teenieball: Samstag, 25. Januar Kinderball: Sonntag, 26. Januar Faschingsgaudi für Jung und Alt im St. Albert: Samstag, 22. Februar Weiberfaschingsparty: Donnerstag, 27. Februar Schwarzbräuhalle und Faschingsumzug: Sonntag, 2. März