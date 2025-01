Grundschülerinnen und Grundschüler in Zusmarshausen lesen sich schlau

Lesen in der Schule sollte spannend und individuell gestaltet sein – möglich wird dies mit dem Bücherpaket der LEW-Bildungsinitiative. Die Klassenleitung der Klasse 3c der Grundschule Zusmarshausen, Margarete Hildensperger, hatte sich für das Bücherpaket beworben und die Klasse war per Los als Gewinner ermittelt worden. Die Pädagogin durfte daraufhin aus einer breiten Auswahl aus Büchern ein maßgeschneidertes Paket für die Drittklässlerinnen und Drittklässler zusammenstellen. Dieses wurde von Michael Smischek, Kommunalbetreuer bei LEW, offiziell im Namen der LEW-Bildungsinitiative im Beisein der Schulleiterin Daniela Wörle und einer Elternvertreterin an die Klasse übergeben. Die Begeisterung der Kinder war groß und die neuen Bücher sorgen künftig sicherlich für viel Abwechslung und Lesefreude im Unterricht.

