Zusmarshausen

vor 32 Min.

Zusmarshausen hat jetzt einen Masterplan

Plus Auch die ehemalige Zusamklinik gehört zum "Masterplan 2030" der Marktgemeinde. Der soll auch eine Lösung für den fehlenden Drogeriemarkt finden.

Von Katja Röderer

Beinahe hätte dem Zusmarshauser Marktrat der Mut gefehlt. Dabei ging es um nichts Geringeres als einen "Masterplan 2030", wie Bürgermeister Bernhard Uhl ( CSU) die Pläne für die Weiterentwicklung der Marktgemeinde genannt hatte. Im Fokus stehen sieben Flächen, die in den kommenden Jahren weiterentwickelt werden sollen. Potenzial ist also da, und ungelöste Standortfragen auch. Das betrifft nicht nur die von den Zussern so dringend gewünschte Drogerie, wie die Diskussion im Marktrat vor Kurzem zeigte. Als hier aus den Reihen der Markträte Kritik am "Masterplan 2030" aufkam, geriet die Abstimmung darüber ins Wanken. Zu Unrecht, wie sich herausstellen sollte.

Denn eine deutliche Mehrheit des Markrates stimmte am Ende für den Masterplan. Der soll zunächst klären, welche der sieben Flächen Zusmarshausens als Nächstes bebaut oder weiterentwickelt werden könnten. Die Areale und ihr Potenzial müssten jetzt untersucht werden, erklärte der Bürgermeister, denn es gebe so viele Herausforderungen, die Zusmarshausen zu meistern habe.

